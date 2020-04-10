الحلو: لا ينبغي استخدام المياه كورقة ضغط أو كسلاح حرب

قال منسق الشؤون الإنسانية الأممي في ليبيا يعقوب الحلو، الجمعة، إنه “لا ينبغي استخدام المياه كورقة ضغط أو كسلاح حرب، مستهجنا تعمد قطع إمدادات المياه عن الناس في أي مكان في ليبيا.

وأضاف الحلو، في بيان بشأن انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن العاصمة طرابلس: “في هذه اللحظة التي تتصدى فيها ليبيا لتهديدات جائحة فيروس كورونا، يصبح الحصول على الماء والكهرباء منقذاً للحياة أكثر من أي وقت مضى، ومثل هذه الأفعال الفردية التي ترمي إلى معاقبة جماعية لملايين الأبرياء أفعال بغيضة ويجب أن تتوقف على الفور”

وأشار إلى أن أكثر من مليوني شخص، بينهم 600 ألف طفل، يعيشون في طرابلس والبلدات والمدن المحيطة بها يُعانون من انقطاع المياه منذ ما يقرب من أسبوع، حيث تم تعطيل إمدادات المياه، على يد إحدى المجموعات في منطقة الشويرف كأسلوب ضغط لتأمين إطلاق سراح أفراد من أسرتها، لافتا إلى فشل جهود الوساطة لم تسفر حتى الآن في حل الخلاف.

وتابع: “يتزامن هذا العمل المدان من قطع للمياه مع انقطاع كبير في الكهرباء في المنطقة الغربية فُرض أيضاً إثر خلاف فردي آخر”