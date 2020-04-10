مشايخ ترهونة: قصف المدنيين دليل على الفشل الذريع للمليشيات المسلحة في أرض المعارك

أدان مجلس مشايخ ترهونة استهداف الطيران التركي للأحياء السكنية، معتبرا ذلك دليلا على الفشل الذريع للمليشيات المسلحة والمرتزقة في تحقيق أي نصر على الأرض، وفقدانهم السيطرة على عقولهم التي عشعش فيها الوهم والضلال.

وجدد مجلس مشايخ وأعيان ترهونة في بيان له اليوم الجمعة تأكيده على مشروعية معركة القوات المسلحة العربية الليبية في استعادة الوطن وتحريره من بؤر الإرهاب والمرتزقة الأتراك وأذنابهم.

وقال البيان إن المجتمع الدولي يمارس سياسة ازدواجية المعايير تجاه الملف الليبي، ويعمل على نهج سياسة المماطلة في إطالة أمد الأزمة، ولم يحرك ساكنا تجاه العدوان المباشر لحكومة “أردوغان المعتوه” على ليبيا.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن قصف الأتراك للمدنيين في مدينة ترهونة يعيد للأذهان تاريخ الأتراك وإرثهم البغيض، ويؤكد للشعب الليبي عامة أن ما يسمى بالثوار لا يعدو كونهم مليشيات ولاءاتها وقياداتها في تركيا، وجميع من يدور في فلكهم من حكومة وساسة جميعهم بيادق للأتراك.

وشدد البيان على أن “المعركة اليوم تتطلب وعيا بأهميتها وقيمتها الوطنية قبل كل شيء”، متابعا: “إن أهلكم في ترهونة يزدادون ثباتا وصلابة؛ لأنهم يؤمنون بقيمة وأهمية المعركة التي تقودها القوات المسلحة العربية الليبية، وهم على يقين تام بأن الثمن ليس زهيدا حتى يتحقق النصر”.

وواصل البيان: “إن قبائل ترهونة منذ أكثر من عام وهي تقدم قوافل الشهداء والجرحى، وتتحمل ضنك العيش وقلة الإمكانيات، علاوة على الخطف والابتزاز ، والتهديد، والحصار، كل هذا ومعنوياتهم تعانق السماء”.

ووجه المجلس رسالة إلى المليشيات والمرتزقة قائلا: “إن قصفكم لبيوتنا أيها الجبناء لن ينال من ثباتنا وصمودنا وعشم الوطن الغالي فينا، وإن إعلامكم وأبواقكم وصفحاتكم أضحت منابر سخرية وكذب ودجل، تحاولون عبثا من خلالها أن ترفعوا من معنويات أسر قتلاكم الذين وعدتموهم بوهم النصر، إنكم بهذا أعلنتم عن هزيمتكم المؤكدة لدينا”.

وأشاد المجلس في ختام بيانه بتضحيات أبناء ليبيا الشرفاء قائلا: “بردا وسلاما لمدينتنا الغالية، ولرجالها المرابطين، والنصر مؤزر بحول الله وقوته، تحية لشعبنا الليبي بقبائله ومدنه وقراه وأريافه الطاهرة، ولجيشنا ضباطا وجنودا وقيادة”.