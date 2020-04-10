عقوب: لم نسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

بنغازي-العنوان أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أن نتائج فحص العينات التي أجريت لـ182 من المخالطين، جميعها سلبية، ولم تسجل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا. وبحسب بيان إدارة الإعلام بوزارة الصحة، اليوم الجمعة، أكد عقوب أن “الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي لعدد “4” حالات التي تأكد اصابتها، بفيروس كورونا في مركز العزل …
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صحيفة العنوان الليبية
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