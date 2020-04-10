أردوغان يرسل إمدادات طبية للقوات التركية في ليبيا

أرسلت تركيا، يوم الجمعة، إمدادات طبية إلى القوات العسكرية التركية المتواجدة في ليبيا بموجب الاتفاقية الأمنية التي وقعتها العام الماضي مع حكومة الوفاق، وذلك لمحاولة منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان منشور عبر حساب “تويتر” الرسمي لوكالة “الأناضول” بالإنجليزية، “بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، أرسلت تركيا، يوم الجمعة، إمدادات طبية إلى ليبيا كجزء من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، إلى الليبيين وفرق التعاون والاستشارات العسكرية للتدريب لدينا في المنطقة”