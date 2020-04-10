الحكومة الليبية تسلم لجنة الأزمة لمجابهة كورونا فى سبها مستلزمات ومعدات طبية

سلمت الحكومة الليبية، اليوم الجمعةن لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا في سبها ، معدات طبية مقدمة من الحكومة الليبية، تشمل أربعين سريرا عاديا وعشرة أسرة عناية فائقة، إلى جانب أربعة أجهزة فلترة، وذلك في إطار تجهيز مراكز الحجر الصحي بالمدينة.

وبحسب إيجاز صحفي للجنة،أكد نائب رئيس لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا محمد أبوخزام، أن التجهيزات التي تحصلت عليها بلدية سبها لمكافحة الفيروس لا زالت قليلة، لافتا إلى تعهد الحكومة بإمداد المدينة بمزيد من الأجهزة المخصصة للكشف عن كورونا خلال الفترة المقبلة.