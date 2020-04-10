وزيرا الداخلية والمالية بـ “الوفاق” يبحثان تداعيات كورونا

شهد ديوان وزارة المالية في مدينة طرابلس اجتماعا موسعا -أمس الخميس- ضم وزير الداخلية في حكومة الوفاق “فتحي باشاغا” ووزير المالية “فرج بو مطاري” ووكيلي الوزارتين لاستعراض مجريات انتشار فيروس كورونا .

وطرح خلال الاجتماع ملف المسائل المالية التي تهم الوزارتين، بالخصوص وكيفية وضع خطط احترازية تحسبا لأي طارئ وتطورات، كما أبدى الوزيران استعدادهما لحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه الحياة اليومية للمواطنين وتيسيرها في كافة مناحي الحياة خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن بومطاري كان قد بحث في وقت سابق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية في طرابلس تنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري وتأخر مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ أذونات صرف مرتبات القطاع العام، مؤكدا على استمرار تسييل مخصصات النفقات التسييرية لقطاعات الصحة لتعزيز مركزها المالي في مواجهة فيروس كورونا.

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