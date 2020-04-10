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وزيرا الداخلية والمالية بـ “الوفاق” يبحثان تداعيات كورونا

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ديوان وزارة المالية في مدينة طرابلس اجتماعا موسعا -أمس الخميس- ضم وزير الداخلية في حكومة الوفاق “فتحي باشاغا” ووزير المالية “فرج بو مطاري” ووكيلي الوزارتين لاستعراض مجريات انتشار فيروس كورونا .

وطرح خلال الاجتماع ملف المسائل المالية التي تهم الوزارتين، بالخصوص وكيفية وضع خطط احترازية تحسبا لأي طارئ وتطورات، كما أبدى الوزيران استعدادهما لحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه الحياة اليومية للمواطنين وتيسيرها في كافة مناحي الحياة خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن بومطاري كان قد بحث في وقت سابق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية في طرابلس تنفيذ الترتيبات المالية للعام الجاري وتأخر مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ أذونات صرف مرتبات القطاع العام، مؤكدا على استمرار تسييل مخصصات النفقات التسييرية لقطاعات الصحة لتعزيز مركزها المالي في مواجهة فيروس كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • المهم هل استطاع الميبون باشاغا ان ينفذ امر القبض على الصندوق الذى هدد وزير المالية بالقتل قبل ان يتم مكافأة بالعمل فى السفارة الليبية بتركيا وطبعا سافر بعلم باشاغا !!!!

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