“فيديو” تكريم مميز للعناصر الطبية ورجال الأمن في مدينة البيضاء

اختار منتسبو شبيبة الهلال الأحمر الليبي في مدينة البيضاء تكريم العناصر الطبية وأفراد الأمن لوقفتهم الجادة للتصدي لجائحة كورونا ولكن بطريقتهم الخاصة.

وانطلق شبيبة الهلال في مسيرة راجلة جابت شوارع المدينة حتى وصولهم لمستشفى الثورة المركزي بالمدينة حاملين لافتات كتب عليها “#مطمئنين_لانكم_موجدين” كما رددوا أهازيج شكر للطواقم الطبية ورجال الأمن أثناء مسيرهم في الشارع ما خلق حالة من التفاعل الشعبي وبث روح التفاؤل والأمل بين المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة إيمانا من شبيبة الهلال بالدور البارز والمحوري للأطقم الطبية والأجهزة الأمنية ضمن خط الدفاع الأول للتصدي لهذه الجائحة وعرفانا لما يقومون به من مجهودات جبارة.

وتعد جمعية الهلال الأحمر إحدى أعرق الجمعيات الأهلية في ليبيا وقام منتسبوها خلال الحروب التي شهدتها البلاد بدور محوري في خدمة الأهالي وإجلائهم من مناطق الصراعات وإسعاف المصابين من جبهات القتال والتوسط لحل العديد من الأزمات الإنسانية والإفراج عن عديد الأسرى.

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