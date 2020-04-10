ويليامز: ديوان المحاسبة أعاق المراجعة الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، إن “المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا عن اتفاق لوقف إطلاق النار في فبراير، لم يتم التصديق عليه بعد، واتفاقية لبدء الإصلاحات الاقتصادية. كان من الممكن أن يشمل ذلك صفقة بشأن توزيع عائدات النفط من قبل البنك المركزي ومقره طرابلس ، وهو مطلب رئيسي من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر”

وكشفت ويليامز، في تصريحات لـ “بلومبرغ”، عن أن ديوان المحاسبة الليبي أعاق المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي

وأكملت: “إنهم يعوقون الآن عملية هدفها تعزيز الشفافية والمسائلة، وبالمناسبة تمكين مكتب التدقيق من استعادة مكانه الصحيح”. “هناك أزمة حول الشرعية والسلطة والوصول إلى الموارد.”