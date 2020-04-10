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ويليامز: ديوان المحاسبة أعاق المراجعة الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الجمعة، إن “المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا عن اتفاق لوقف إطلاق النار في فبراير، لم يتم التصديق عليه بعد، واتفاقية لبدء الإصلاحات الاقتصادية. كان من الممكن أن يشمل ذلك صفقة بشأن توزيع عائدات النفط من قبل البنك المركزي ومقره طرابلس ، وهو مطلب رئيسي من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر”

وكشفت ويليامز، في تصريحات لـ “بلومبرغ”، عن أن ديوان المحاسبة الليبي أعاق المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي 

وأكملت: “إنهم يعوقون الآن عملية هدفها تعزيز الشفافية والمسائلة، وبالمناسبة تمكين مكتب التدقيق من استعادة مكانه الصحيح”. “هناك أزمة حول الشرعية والسلطة والوصول إلى الموارد.”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • Listen ya American Lady, you must establish that you are going after Jesse James, Doc Holliday, Billy the Kid, John Ringo & the Anderson brothers and all are highly ranked thieves and professional criminals and never conduct any internal/external audits at all
    Also, they are members of the Cult group Brother/sister-bloody-hood of Satan
    and truly are known to murder innocent Libyans( also children) & else even during the holy month of Ramadan, you go figure

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