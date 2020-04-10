“الحلو”: قطع المياه والكهرباء عن المناطق في ليبيا معاقبة جماعية لملايين الأبرياء

أدانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا قطع إمدادات المياه وشبكة الكهرباء عن المواطنين في أي مكان في ليبيا، واستخدام ذلك كورقة ضغط أو كسلاح حرب.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو، في بيان له اليوم الجمعة، إن أكثر من مليوني شخص، بينهم 600 ألف طفل، يعيشون في طرابلس والبلدات والمدن المحيطة، يعانون من انقطاع المياه منذ ما يقرب من أسبوع.

وأشار الحلو إلى أنه تم تعطيل إمدادات المياه، وهي جزء من النهر الصناعي العظيم، على يد إحدى المجموعات في منطقة الشويرف كأسلوب ضغط لتأمين إطلاق سراح أفراد من أسرتها.

وأوضح منسق الشؤون الإنسانية أن جميع جهود الوساطة، لم تسفر حتى الآن عن حل للخلاف، بينما يستمر حرمان الملايين من الليبيين من المياه، مشددا على ضرورة عدم استخدام المياه كورقة ضغط أو كسلاح حرب.

ولفت الحلو أن ذلك العمل المدان يتزامن مع انقطاع كبير في الكهرباء في المنطقة الغربية على إثر خلاف فردي آخر، ودعا منسق الشؤون الإنسانية إلى ضرورة وقف هذه الأفعال الفردية التي ترمي إلى معاقبة جماعية لملايين الأبرياء، خاصة في ظل تهديدات جائحة فيروس كورونا.