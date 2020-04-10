افتتاح مختبر طبي جديد في تراغن

افتتح في مدينة تراغن مختبر للتحاليل الطبية وذلك للتخفيف على الأهالي في خطوة للحد من معاناة المرضى من مشقة السفر وقطع مسافات طويلة

في إضافة جديدة ومتميزة للعمل الطبي في مجال التحاليل والتشخيص المختبري في تراغن

افتتح بالبلدية مختبر الحياة للتحاليل الطبية

وتم الافتتاح بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الرسمية والمدنية وأهالي المنطقة، حيث قام ضيوف فعاليات الافتتاح بجولة استطلاعية داخل أقسام العمل في المختبر للإطلاع على أهم التحاليل المتوفرة من تحاليل عامة وتحاليل فيروسات وأنزيمات وهرمونات وأنسجة وحمل

وافتتح المختبر في ظروف استثنائية وفي مقدمتها مجابهة فيروس كورونا ما يمثل تحديا حقيقيا لإثبات الأهمية التقنية والطبية للمنطقة وما يمكن أن يضيفه المختبر إلى العمل الطبي المحلي.

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