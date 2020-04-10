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افتتاح مختبر طبي جديد في تراغن

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح في مدينة تراغن مختبر للتحاليل الطبية وذلك للتخفيف على الأهالي في خطوة للحد من معاناة المرضى من مشقة السفر وقطع مسافات طويلة

في إضافة جديدة ومتميزة للعمل الطبي في مجال التحاليل والتشخيص المختبري في تراغن

افتتح بالبلدية مختبر الحياة للتحاليل الطبية

وتم الافتتاح بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الرسمية والمدنية وأهالي المنطقة، حيث قام ضيوف فعاليات الافتتاح بجولة استطلاعية داخل أقسام العمل في المختبر للإطلاع على أهم التحاليل المتوفرة من تحاليل عامة وتحاليل فيروسات وأنزيمات وهرمونات وأنسجة وحمل

وافتتح المختبر في ظروف استثنائية وفي مقدمتها مجابهة فيروس كورونا ما يمثل تحديا حقيقيا لإثبات الأهمية التقنية والطبية للمنطقة وما يمكن أن يضيفه المختبر إلى العمل الطبي المحلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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