ستيقاني ويليامز: التصعيد المستمر للحرب الليبية يضعف قدرات مواجهة كورونا

استنكرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، مواصلة انتهاك “قوى أجنبية” الحظر المفروض على تصدير الأسلحة لليبيا.

وقالت ويليامز في مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرج، إن التصعيد المستمر للحرب الليبية يضعف قدرات الدولة على التعامل مع وباء كورونا المستجد.

ووصفت المبعوثة الأممية استمرار الحرب بأنه تصرف “شديد التهور” وغير إنساني وينهك قدرة السلطات المحلية والبنية التحتية الصحية التي تم تدميرها بالفعل.

جدير بالذكر أن المليشيات المسلحة والمرتزقة لسوريين الموالين لتركيا، واصلوا اليوم الجمعة قصف منازل المدنيين الأبرياء في منطقة قصر بن غشير، بعد استهدافهم على مدى الأيام الماضية شاحنات غذاء ودواء كانت في طريقها إلى سكان المناطق الغربية والجنوبية.

ويتمسك السراج بتحديه للمجتمع الدولي، بمواصلة مليشياته والمرتزقة العملية العسكرية “عاصفة السلام” التي أعلن إطلاقها في مارس الماضي، ضاربا بالهدنة الإنسانية التي دعت لها عدة دول عرض الحائط.

ودفع هجوم المليشيات والمرتزقة على مواقع الجيش والمدنيين الآمنين، القوات المسلحة للرد على تلك التجاوزات، لكن ضرباتها كانت قاسية، إذ كبدت مليشيات السراج والمرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، إضافة إلى فقدان السيطرة على عدد من مواقعهم منها مدينة رقدالين ومدينة الجميل اللتين حررتهما القوات المسلحة.