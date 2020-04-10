الحلو: لا يجوز استخدام قطع المياه سلاحا في الحرب

قال منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، يعقوب الحلو في بيان له إن أكثر من مليوني شخص، بينهم 600 ألف طفل، يعيشون في طرابلس والبلدات والمدن المحيطة بها يعانون من انقطاع المياه منذ ما يقرب من أسبوع. إذ تم تعطيل إمدادات المياه، وهي جزء من النهر الصناعي، على يد إحدى المجموعات في منطقة الشويرف كأسلوب ضغط لتأمين إطلاق سراح أفراد من أسرتها.

وأضاف الحلو أن جميع جهود الوساطة لم تسفر حتى الآن عن حل للخلاف بينما يستمر حرمان الملايين من الليبيين من المياه ولا ينبغي على الإطلاق استخدام المياه كورقة ضغط أو كسلاح حرب، قائلا إنه من المستهجن على وجه التحديد التعمد بقطع إمدادات المياه عن الناس في أي مكان في ليبيا، مشيرا إلى أن هذا العمل المدان من قطع للمياه يتزامن مع انقطاع كبير في الكهرباء عن المنطقة الغربية فُرض أيضاً إثر خلاف فردي آخر في هذه اللحظة التي تتصدى فيها ليبيا لتهديدات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الحصول على الماء والكهرباء منقذاً للحياة أكثر من أي وقت مضى، وأن مثل هذه الأفعال الفردية التي ترمي إلى معاقبة جماعية لملايين الأبرياء أفعال بغيضة ويجب أن تتوقف على الفور.

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