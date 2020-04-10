“عقوب”: “صحة الحكومة الليبية” لم تسجل إصابات جديدة بكورونا

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب عدم تسجيل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، كاشفا عن أن نتائج فحص العينات التي أجريت لـ182 من المخالطين للمصابين المعلن عنهم سابقا جميعها سلبية.

وقال عقوب في بيان نشرته وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة إن الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي للحالات الأربعة التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا في مركز العزل السريري الطبي داخل بمستشفى الهواري العام، لافتا إلى أنهم بحالة مستقرة ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وأضاف وزير الصحة: “تابعت الطواقم الطبية من فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الحالة الصحية لــ186 من المخالطين، مشير إلى أن 182 عينة كانت نتائجها سالبة، وعدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة بينهن الحالة الصفرية، أي أننا لم نسجل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفيروس.

وأشار عقوب إلى أن وزارة الصحة تواصل اتصالاتها ولقاءاتها مع كافة الجهات الصحية والإنسانية الدولية لتعزيز مقومات الجهوزية والاستعداد لمواجهة تهديدات وباء كورونا المستجد مستقبلا والمتزامن مع الوضع الصحي العالمي.

وأوضح أن هناك تحركات عاجلة للجنة العليا ولوزارة الصحة لتلبية الاحتياجات الطارئة من أجهزة التنفس والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومستلزمات الوقاية ومقومات الجهوزية والاستعداد.

و دعا وزير الصحة الليبيين في كافة أرجاء البلاد إلى اتباع التعليمات والنصائح الصادرة عن الجهات الصحية والأمنية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد على نحو صارم، بإرشادات النظافة الصحية من أجل حماية أسرهم ومجتمعاتهم من تفشي فيروس كورونا.

وشدد عقوب في ختام بيانه على دعمه للجهد اللا متناهي الذي يبذله العاملون في القطاع الصحي، واصفا إياهم بالأبطال المجهولين في مكافحة انتشار “كـوفيد-19”.