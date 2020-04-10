ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بين الليبيين في بريطانيا إلى 50 حالة

أفادت السفارة الليبية في لندن، الجمعة، بأنه تم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة لمواطنين ليبيين في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50 حالة، موضحة أن من بينهم حالتي وفاة، و4 حالات تماثلت للشفاء”

وأوضحت السفارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بلغ عدد الرجال 17 حالة إصابة 7 منهم بالمستشفى في حالة حرجة و7 حالتهم مستفرة، وتماثل واحد للشفاء وتُوفي اثنان، بينما بلغ عدد النساء 13 حالة، 12 تتلقين العلاج في بيوتهن وواحدة تماثلت للشفاء”.

وأضاف البيان أن “عدد الأطفال المصابين 20 طفلا، 84 يتلقون العلاج وحالتهم مستقرة، وتماثل طفلان للشفاء”، مبينة أنها “على تواصل يومي مع جميع المصابين وأرسلت لهم سلة وقائية وغذائية ودوائية”، وأشارت إلى أن “حالتي الوفاة كانتا تعانيان من أمراض مزمنة تجاوزتا الستين 60 عاما.