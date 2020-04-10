الفاندي يستنكر قطع المياه على طرابلس ويؤكد أنه عمل إجرامي للمليشيات والخونة

استنكر رئيس مجلس أعيان ومشائخ مدينة ترهونة الشيخ صالح الفاندي قطع المياه عن مدينة طرابلس، وقال في كلمة له إن هذا العمل هو جريمة تقوم بها المليشيات والخونة والعملاء الذين يقومون أيضا باستهداف الشحنات الإنسانية المحملة بالمواد التموينية والوقود للمنطقة الغربية، هذا كما أكد الفاندي أن ترهونة ومشائخ ليبيا سيكون لهم دور كبير في إعادة ضخ المياه للعاصمة طرابلس.

هذا كما وجه الفاندي رسالة إلى مجلس الأمن والبعثة الأممية حول الاستهداف المستمر للسيارات المحملة بالمواد الغذائية والوقود من قبل الطيران المسير المدعوم من تركيا، وشدد الفاندي على ضرورة أن تلتفت البعثة الأممية لمثل هذه الأعمال، مشيرا إلى أن مدينة ترهونة والمنطقة الغربية بالكامل محاصرة من قبل حكومة السراج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا