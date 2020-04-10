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الفاندي يستنكر قطع المياه على طرابلس ويؤكد أنه عمل إجرامي للمليشيات والخونة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استنكر رئيس مجلس أعيان ومشائخ مدينة ترهونة الشيخ صالح الفاندي قطع المياه عن مدينة طرابلس، وقال في كلمة له إن هذا العمل هو جريمة تقوم بها المليشيات والخونة والعملاء الذين يقومون أيضا باستهداف الشحنات الإنسانية المحملة بالمواد التموينية والوقود للمنطقة الغربية، هذا كما أكد الفاندي أن ترهونة ومشائخ ليبيا سيكون لهم دور كبير في إعادة ضخ المياه للعاصمة طرابلس.

هذا كما وجه الفاندي رسالة إلى مجلس الأمن والبعثة الأممية حول الاستهداف المستمر للسيارات المحملة بالمواد الغذائية والوقود من قبل الطيران المسير المدعوم من تركيا، وشدد الفاندي على ضرورة أن تلتفت البعثة الأممية لمثل هذه الأعمال، مشيرا إلى أن مدينة ترهونة والمنطقة الغربية بالكامل محاصرة من قبل حكومة السراج.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • قصف الأحياء السكانية لطرابلس مسموح به لكن قفص ترهونه وبني وليد غير مسموح به. تقريبا اللعبه أصبحت مكشوفة للداخل والخارج وليست المليشيات من قطع الماء على طرابلس. مشكلة طرابلس وضواحيها هي ترهونه هي الكانيات هي اللواء التاسع هي أنت يا فاندي والحل هو الطيران المسير وحالات الكورونا إللي أنت قاعد أمسكت عليها في ترهونه استنى حفتر توا يبعثلك دواء الكورونا.

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