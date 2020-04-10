الحكومة الليبية تناشد العالقين بالأردن التواصل مع المندوبين المكلفين

أهابت الحكومة الليبية، فى إيجاز صحفي لها اليوم الجمعة،بكافة المواطنين الليبيين العالقين بالمملكة الاردنية الهاشمية و الذين غادرو ليبيا اعتبارا من مطلع شهر يناير 2020م، بضرورة التواصل مع المندوبين المكلفين من قبل الحكومة، وذلك على الأرقام التالية:راضي العمرو 00962799040753، حسن الفضولي00962799040980

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، قد قال، إن اللجنة تتابع بشكل مستمر أوضاع الليبيين العالقين في الخارج بعد تعذر عودتهم إلى أرض الوطن بسبب أزمة وباء الكورونا العالمي (كوفيد 19)، مؤكدا أن اللجنة تضع مع الجهات المختصة هذه القضية ضمن أولوياتها .

وعبر رئيس لجنة الخارجية، في بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية، أمس الخميس، عن تضامنه وتقديره لمحنة الليبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج, مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تسهيل عودة عدد من الحالات الإنسانية الخاصة إلى ليبيا.

وشدد العقوري، على أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا- وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة- تعمل على وضع ترتيبات عودة العالقين في الخارج وبما يضمن تطبيق معايير الحجر الصحي للمواطنين العائدين وعدم انتقال العدوى لهم، لافتا إلى أن اللجنة تبذل أقصى المجهودات التي تتماشى مع حجم الأزمة .