عقوب : لا إصابات جديدة بكورونا والحالات الـ 4 مستقرة

أفاد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، الجمعة، بأن نتائج فحص العينات التي أجريت لـ182 من الحالات المخالطة، جميعها سلبية، ولم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال عقوب: “لقد تابعت الطواقم الطبية من فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الحالة الصحية لــ 186 من المخالطين مشيرآ الي ان ” 182 ” عينة كانت نتائجها سالبة وعدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة بينهن الحالة الصفرية، أي أنه لم يتم تسجيل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفيروس، وفق قوله.

ودعا وزير الصحة بالحكومة الليبية، الليبيين في كافة أرجاء البلاد إلى اتباع التعليمات والنصائح الصادرة عن الجهات الصحية والأمنية، و الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد، على نحو صارم، بإرشادات النظافة الصحية من أجل حماية أسرهم ومجتمعاتهم من تفشي فيروس كورونا مؤكد دعمه للجهد اللامتناهي الذي يبذله العاملون في القطاع الصحي في مكافحة جائحة كورونا.

وأشار عقوب إلى أن “الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي لعدد “4” حالات التي تأكد اصابتها بفيروس كورونا في مركز العزل السريري الطبي داخل مستشفي الهواري العام وهم بحالة مستقرة و لم تظهر عليهم أي اعراض جانبية”.