محمد بعيو يرد على الشح: يا شحيح الشرف أنت شرطي مفصول قبل فبراير بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر

رد الكاتب الصحافي ورئيس المؤسسة العامة للصحافة سابقاً “محمد بعيو” في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم الجمعة، على المستشار السابق للجنة الحوار السياسي “أشرف الشح”، قائلا له: “يا (شُـح) يا شحيح الشرف، أيها الشرطي المفصول قبل فبراير لقيامك بسرقة أجهزة كمبيوتر، والمرتشي بعد فبراير من شركة إيطالية، أنت لست نِداً لي لتناطحني وسأكسر قرونك” على حد وصفه.

وظهر “أشرف الشح” المستشار السابق في حوار الصخيرات المغربية، خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس عبر قناة “الأحرار”، والتي تبث من تركيا، والمملوكة لدولة قطر، موجها كلامه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قائلا: “أنت جلبتك الصدفة وأنا شاهد على التفاصيل، وظهورك في الخطاب الأخير أخرجه محمد عمر

بعيو (صبي اللجان الثورية) المنقلب على الصديق الكبير” على حد قوله.