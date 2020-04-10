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محمد بعيو يرد على الشح: يا شحيح الشرف أنت شرطي مفصول قبل فبراير بتهمة سرقة أجهزة كمبيوتر

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رد الكاتب الصحافي ورئيس المؤسسة العامة للصحافة سابقاً “محمد بعيو” في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم الجمعة، على المستشار السابق للجنة  الحوار السياسي “أشرف الشح”، قائلا له: “يا (شُـح) يا شحيح الشرف، أيها الشرطي  المفصول قبل فبراير لقيامك بسرقة أجهزة كمبيوتر، والمرتشي بعد فبراير من شركة إيطالية، أنت لست نِداً لي لتناطحني وسأكسر قرونك” على حد وصفه.

وظهر “أشرف الشح” المستشار السابق في حوار الصخيرات المغربية، خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس عبر قناة “الأحرار”، والتي تبث من تركيا، والمملوكة لدولة قطر، موجها كلامه لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قائلا: “أنت جلبتك الصدفة وأنا شاهد على التفاصيل، وظهورك في الخطاب الأخير أخرجه محمد عمر
بعيو (صبي اللجان الثورية) المنقلب على الصديق الكبير” على حد قوله.

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أشرف الشح فائز السراج ليبيا محمد بعيو

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الشح يستحق ان اشخ عليه مع اى اخوانى حقير مثله من شر خلق الله من كلاب قطرائيل يبيع شرفه ووطنه بحفنة دولارات ليظهر على الفضائيات واى انسان عنده ذرة عقل يلعن كل كلب مسعور يظهر على فضائيات قطرائيل من تركيا التى تهدف للافساد فى الارض وسفك الدماء بدعم من الاسرة القذرة للشخة موزه وبعلها بغلعا حمد وابنها الدميم الذى استولى على السلطة بالاكراه فى حياة البغل ابيه حمد بعد ان وزته موزه حتى لا تذهب السلطة لاخوه الاكبر من امرأة اخرى للبغل واخوه صاحب الحق فى السلطة بعد البغل حمد هو جوعان ضخم الجثة ومتخلف عقليا مثل اى اخوانى حقير شحيح الفهم والعقل

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