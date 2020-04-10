الصحة العالمية: تعافي 8 مصابين بكورونا في ليبيا.. ولا حالات جديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تعافي 8 مصابين بفيروس كورونا في ليبيا، لافتة إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة.

ونشرت المنظمة بيانها الدوري مساء اليوم الجمعة، لمستجدات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الدول، ومن بينها ليبيا.

وأوضح البيان أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا 8 حالات في ليبيا، مع تسجيل 24 حالة إصابة بالفيروس، وحالة وفاة واحدة.

وكشف وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب عن عدم تسجيل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن نتائج فحص العينات التي أجريت لـ182 من المخالطين للمصابين المعلن عنهم سابقا جميعها سلبية.

وقال عقوب في بيان نشرته وزارة الصحة في وقت سابق اليوم الجمعة إن الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي للحالات الأربعة التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا في مركز العزل السريري الطبي داخل بمستشفى الهواري العام، لافتا إلى أنهم بحالة مستقرة ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، في بيان له الخميس بأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم 19 عينة للكشف عنها، وكانت كل النتائج سالبة، مؤكدًا أن من بين هذه العيانات الحالة الأولى التي اكتشفت في مدينة مصراتة وتماثلت للشفاء، وكذا شفاء (5) حالات من المخالطين لها.

وأضاف المركز أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المتعافية من مرض كورونا المستجد إلى 8 حالات من أصل 21 حالة مؤكدة في ليبيا.