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الجيش الوطني يعلن اسقاط طائرة مسيرة حاولت الاغارة على ترهونة

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلن الجيش الوطني الليبي قيام الدفاعات الجوية بإسقاط طائرة مسيرة حاولت الإغارة على مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وأكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني في بيان مقتضب، أن منصات الدفاع الجوي رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وقامت بإسقاطها .

وبحسب مراقبون فقد كثف طيران قوات الوفاق في الآونة الأخيرة من غاراته على مدينة ترهونة وبني وليد بهدف عرقلة الامدادات للجيش الوطني والضغط عليه لعرقلة تقدمه في محاور العاصمة طرابلس.

فيما يتهم الجيش الوطني والسكان المحليين قيام الطيران المسير بإستهداف مواقع مدنية وإمدادات طبية و غذائية.

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  • أقطعوا الرأس تيبس العروق استهدفوا منصات اطلاق الطائران المسير اعملوا علي أسكاتها حتي الليل لا انامه جيدا منتظر أخبار مفرحه بأستهداف وكر العملاء في ابي سته أو استهداف وكر الخونه في مصراته الاعصاب مشدوده لأن القضيه قضية وطن مش مباراة الاهلي مع ذات الرمال فلا يهم من يفوز لان الرياضه لها اعتبارات أقل من اعتبارات صراع الوطنيين الاحرار المتمثلين الجيش ومع الخونه والعملاء

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  • اتمنى من الاشقاء العرب تزويد الجيش الوطنى بمنظومات دفاع جوى توزع حول مصراطة من جميع الجهاد لتشل حركة الطيران المسير وحتى يتقدم الجيش الوطنى ويصبح مطار مصراطة فى مرمى النيران الارضية اذا ما تقدمت القوات نحو ابوقرين ثم تاورغاء بعد ضربات مقاتلات الجيش للمواقع العثمانية فى هذه المنطقة

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