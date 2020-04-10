الجيش الوطني يعلن اسقاط طائرة مسيرة حاولت الاغارة على ترهونة

أعلن الجيش الوطني الليبي قيام الدفاعات الجوية بإسقاط طائرة مسيرة حاولت الإغارة على مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وأكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني في بيان مقتضب، أن منصات الدفاع الجوي رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وقامت بإسقاطها .

وبحسب مراقبون فقد كثف طيران قوات الوفاق في الآونة الأخيرة من غاراته على مدينة ترهونة وبني وليد بهدف عرقلة الامدادات للجيش الوطني والضغط عليه لعرقلة تقدمه في محاور العاصمة طرابلس.

فيما يتهم الجيش الوطني والسكان المحليين قيام الطيران المسير بإستهداف مواقع مدنية وإمدادات طبية و غذائية.

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