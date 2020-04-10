مستشفى الثورة بالبيضاء يعقد أولى اجتماعاته بعد قرار اللجنة العليا لمكافحة كورونا

أعلن مستشفى الثورة المركزي التعليمي البيضاء، بأنه عقد أولى اجتماعاته الجمعة، بناءً على قرار رئيس الأركان العامه للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا رقم (8) 2020 ، بشأن تشكيل لجنة استشاريه طبية داخل النطاق الجغرافي والإداري لبلديات الجبل الأخضر برئاسة مدير عام مستشفى الثوره البيضاء.

وقال المستشفى، فى إيجاز صحفي، باشرت اليوم الجمعة اللجنة اولى اجتماعاتها من داخل مستشفى الثورة البيضاء والتي اتخذت منه مقرا لها ، و تم خلال اجتماعهم الأول والذي أتى بحضور أعضاءه تحديد المهام ووضع آلية عمل مشترك .

وأوضحت اللجنة، أنه تم اتخاذ عدة قرارات، وهى تشكيل فرق للرصد والتقصي والكشف والمتابعة بشكل فوري لأي حالات يمكن احتمالية إصابتها بوباء كورونا، العمل على التدريب والتأهيل ومكافحة العدوى، الإعلام والتوعية والتثقيف، إدارة الموارد البشرية ، الإمداد والتجهيز .

و أعلن رئيس اللجنة عن بدء التجهيز للفرق الطبية العامله بمراكز الرصد والعزل الصحي لإستقبال أي حالات اشتباه او اصابة محتملة على ان تهيئ لها الظروف للعمل علي مدار 24 ساعه على ان تكون مدربة وعلى مستوى عال من الكفاءة ، كما تم تكليف الدكتور فتحي الجياش ناطقا رسميا للجنة فضلا عن كونة نائب رئيس اللجنة وذلك لنقل الأخبار عبر كافة الوسائل الإعلاميه للحد من الإشاعات والتي من شأنها زعزعة وترويع المواطنين.

وتابعت اللجنة، تم إنشاء صفحة رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تحت إسم( اللجنه الاستشارية الطبيه الجبل الأخضر) وذلك للتواصل مع الجمهور واستقبال كافة الملاحظات والمقترحات والآراء بشكل عام ، كما تم تكليف إدارة الإعلام بمستشفي الثوره بنقل ومتابعة كافة أخبار اللجنة أولاً بأول ووضع كافة المواطنين واطلاعهم بكافة أعمال اللجنة .