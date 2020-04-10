عبد العزيز لـ السراج: وضعك غير قانوني وتُنفّذ كلام حافظ قدور

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |

10 April, 2020

تعليقا على الانتقادات التي وجهها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى بعض وسائل الإعلام الموالية له في كلمته المصورة الأربعاء الماضي، قال عضو المؤتمر الوطني السابق محمود عبد العزيز، إن “هذه لغة ديكتاتورية، فالإعلام هو صوت المقاتلين، وهو السلطة الرابعة”

وانتقد عبد العزيز، في لقاء تلفزيوني الخميس عبر قناة “التناصح”، ما أسماها القنوات المؤيدة لاتفاق الصخيرات، مشيرا لقناتي “ليبيا الأحرار” و”ليبيا بانوراما”، قائلا، إن هذه القنوات تتجنب ما أسماه بتيار دار الإفتاء وتيار المؤتمر الوطني، قائلا: “هل تعلم أن كل القنوات التي هي مع الصخيرات تتجنب ذكر سماحة المفتي الصادق الغرياني رضي الله عنه”، مؤكداً أن 80% مما وصفهم بـ “المدافعين عن طرابلس” ضد الصخيرات وغير مقتنعين بالمجلس الرئاسي، وفق قوله.

وتابع موجهاً حديثه للسراج: “ما دمت تعرف أن الإرهاب ربما يكون وسيلة للتشويه دون وجه حق، لماذا تقبض على ثوار بنغازي وثوار درنة، مردفاً: “أنت تنفذ ما يقوله لك حافظ قدور، ويُحدثك مستشاروك ويقولون لك لا تتعامل مع فلان بناء على ما يسمعون من الإنجليز والطليان”

وأكمل عضو المؤتمر الوطني السابق مخاطبا السراج: “ما دمت تفهم في القانون، هل أنت وضعك قانوني؟، مضيفا: “أنت غير قانوني، ولذلك عطلت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا”

وواصل: “أليس صرف المرتبات لحكومة الثني فساد؟، مستنكرا: “واحد موجه بندقيته إلىّ، وأصرف له مرتبات!، وهل تعلم أن هناك مقاتلين في الجبهات مرتباتهم متوقفة بسبب قرار خروج من مواليد عام 1969 من الخدمة العسكرية”

واستطرد قائلا: “أنا -بجلالة قدري- محمود عبد العزيز، طلعت وقلت للسراج نحن معك، وتعرضت بسبب ذلك للسباب من أصدقائي، وكنا نقيم الحجة ولا نبغ مناصب”

وتابع: “من من تيار فبراير يمكن أن يُزايد على فضيلة الشيخ الصادق الغرياني، أو السيد نوري بوسهمين، فهل هؤلاء يفككون في الجبهة الداخلية!؟”