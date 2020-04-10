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عبد العزيز لـ السراج: وضعك غير قانوني وتُنفّذ كلام حافظ قدور

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |

10 April, 2020

تعليقا على الانتقادات التي وجهها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى بعض وسائل الإعلام الموالية له في كلمته المصورة الأربعاء الماضي،  قال عضو المؤتمر الوطني السابق محمود عبد العزيز، إن “هذه لغة ديكتاتورية، فالإعلام هو صوت المقاتلين، وهو السلطة الرابعة”

وانتقد عبد العزيز، في لقاء تلفزيوني الخميس عبر قناة “التناصح”، ما أسماها القنوات المؤيدة لاتفاق الصخيرات، مشيرا لقناتي “ليبيا الأحرار” و”ليبيا بانوراما”، قائلا، إن هذه القنوات تتجنب ما أسماه بتيار دار الإفتاء وتيار المؤتمر الوطني، قائلا: “هل تعلم أن كل القنوات التي هي مع الصخيرات تتجنب ذكر سماحة المفتي الصادق الغرياني رضي الله عنه”، مؤكداً أن 80% مما وصفهم بـ “المدافعين عن طرابلس” ضد الصخيرات وغير مقتنعين بالمجلس الرئاسي، وفق قوله.

وتابع موجهاً حديثه للسراج: “ما دمت تعرف أن الإرهاب ربما يكون وسيلة للتشويه دون وجه حق، لماذا تقبض على ثوار بنغازي وثوار درنة، مردفاً: “أنت تنفذ ما يقوله لك حافظ قدور، ويُحدثك مستشاروك ويقولون لك لا تتعامل مع فلان بناء على ما يسمعون من الإنجليز والطليان”

وأكمل عضو المؤتمر الوطني السابق مخاطبا السراج: “ما دمت تفهم في القانون، هل أنت وضعك قانوني؟، مضيفا: “أنت غير قانوني، ولذلك عطلت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا”

وواصل: “أليس صرف المرتبات لحكومة الثني فساد؟، مستنكرا: “واحد موجه بندقيته إلىّ، وأصرف له مرتبات!، وهل تعلم أن هناك مقاتلين في الجبهات مرتباتهم متوقفة بسبب قرار خروج من مواليد عام 1969 من الخدمة العسكرية”

واستطرد قائلا: “أنا -بجلالة قدري- محمود عبد العزيز، طلعت وقلت للسراج نحن معك، وتعرضت بسبب ذلك للسباب من أصدقائي، وكنا نقيم الحجة ولا نبغ مناصب”

وتابع: “من من تيار فبراير يمكن أن يُزايد على فضيلة الشيخ الصادق الغرياني، أو السيد نوري بوسهمين، فهل هؤلاء يفككون في الجبهة الداخلية!؟”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • انت بجلالة قدرك حمار ومتخلف عقلى بجدارة فلم يعد فى رأسك فيوز واحد سليم انت ومفتى الارهاب الغريانى رضى الصهاينة عنه فهو كلب مسعور دربه الموساد على يد يهودى هولندى كما اعترف هو بذلك فكيف يرضى الله ياحمار عن ابولهب الذى بنشر الفتنة بين الناس ويحرض على سفك الدماء والافساد فى الارض والله لا يحب الفساد والفتنة اشد من القتل و 99% من الشعب الليبى لا يرضون عن شيخ المتنطعين الغريانى المطلوب دوليا اما انتم ايها الخوان فبشهادة ارهابى من معسكركم لا تمثلوا سوى 7% بالمائة فقط وهو من المعادين للجيش الوطنى ومن عبيد اردوغان وهو السويحلى فكيف تكذب وتقول 80% يامعتوه وانت كذاب بدليل جلب مرتزقة من سوريا نتيجة رفض اهالى طرابلس لكم واتوقع قريبا ان يحدث تغير فى الموقف التركى بعد ان يأس المعتوه من غباوة الخوان وتسببه له فى الفشل الذريع وسيقدمكم هدية للجيش الوطنى ليحاكمكم فى ليبيا على خيانتكم وبالمناسبة فان اردوغان سلم من قبل شاب اخوانى لمصر لتحاكمه ومستعد يبيع اى خائن اذا حصل على الثمن وقد يكون تحول السراج بموافقة تركيا وقطر للخروج من المأزق وتلميع صورته على حساب الخوان لان من يلعنهم يكسب شعبية

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  • يشك الناس فى ان هذه الحملة الاخوانية المفتعلة بتحريض من المخابرات التركية لتلميع السراج على حساب الخوان المكروهين شعبيا ومع تأكدهم من قرب الجيش من تحقيق النصر بعد استنفاذ كل وسائل دعم المليشيات والافضل لهم وجود عميل لهم مشارك فى السلطة بدلا من ان يخسروا كل شئ الا اذا قام الخوان بقتله بغباوتهم المعهودة هنا ستكون الكارثة على الخوان اكبر فالمستفيد وقتها هو الجيش الوطنى

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  • بعد تحرير ليبيا من الخوان من سيسلينا بعد هذا المعتوه بجلالة قدره محموء اللذيذ عبدالعزيز حاجة تغيظ من غير ما نتسلى عليه غبى منه فيه بيقول على ابولهب العصر رضى الله عنه .كيف يرضى الله عن ابليس وهذا المعتوه بيفكرنى بواحد ملحد معتوه مثله يدافع عن ابليس ويقول ان ابليس رفض ان يسجد لادم لانه يرفض ان يسجد لغير الله !! يبرر معصية الله رضى الشيطان عنه المهم عند الغريانى وصبيه المعتوه عبدالعزى ان يرضى عنه تميم وموزه فرضاهم بدولارات حسب مستوى الهبلولا !!

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