“الأمير محمد السنوسى” يطالب الأمم المتحدة بتنسيق دولي لوقف الدمار فى ليبيا

طالب الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، ابن ولي عهد ليبيا السابق حسن الرضا السنوسي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بممارسة الضغط المناسب لوقف سيل الدماء والدمار في ليبيا، وتوجيه الدعم اللازم للمؤسسات الصحية الليبية لتجاوز تأثيرات جائحة كورونا العالمية.

وفى رسالة مفتوحه وجهها السنوسي لغوتيريش، دعا المنظمة الأممية بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، للوقوف إلى جانب ليبيا وشعبها في ظل الظروف العصيبة التي تهدد كيان البلاد ومستقبلنا، مضيفا، كان لمنظمتكم الموقرة، خلال السنوات الماضية الدور الأبرز في الإشراف على عملية إرساء السلام والوصول إلى التوافق المرجو بين الأشقاء في بلادنا من خلال بعثة الدعم التي تناوب على رئاستها العديد من الشخصيات.

وأضاف السنوسى، هذه الجهود تكللت أحياناً بالنجاح، وبالتعثر أحياناً أخرى، وكانت تهدف بشكل أساسي إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي وتحقيق درجة من الاستقرار تسمح باستئناف عملية التطوير والبناء التي تتطلع اليها أطياف المجتمع الليبي كافة، لافتا إلى أن هذه المساعي النبيلة تصطدم اليوم بواقع مؤلم يجد فيه أبناء ليبيا أنفسهم على موعد يومي مع المعاناة الشاقة في طلب الرزق وتحصيل العلم وحفظ أمنهم وسلامة بيوتهم من الدمار والانتهاك.

وأوضح السنوسى فى رسالته، أن عشرات الآلاف هجروا من مساكنهم ويضطر ملايين السكان إلى تحمل انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، فيما نفقد يومياً عشرات من خيرة شبابنا في دائرة عنف تأبى أن تضع أوزارها، مضيفا: “وكأن هذه المشاق لم تكن كافية لتهديد الوجود والسلام الأهلي والمجتمعي، لتضيف الجائحة العالمية فيروس كورونا التي تهدد الإنسانية جمعاء إلى المصاعب التي تنأى تحت أثقالها المؤسسات الليبية التي تكافح اليوم لتقديم الخدمات المطلوبة، في ظل شح الموارد المالية، وانقطاع إمدادات النفط التي تشكل المصدر الأساسي للدخل تحت تأثير مباشر للصراع السياسي والتصعيد العسكري الذي تشهده بلادنا”.