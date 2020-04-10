الأمير محمد السنوسي يدعو لتنسيق أممي لوقف القتال في ليبيا

دعا ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى التنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، لوقف القتال في ليبيا، وتوجيه الدعم اللازم للمؤسسات الصحية الليبية لتجاوز تأثيرات الجائحة العالمية المتمثلة في فيروس كورونا.

وطالب السنوسي، في رسالة مفتوحة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، بممارسة الضغط المناسب على الأطراف في ليبيا، لإنهاء الصراع، وشدّد على أهمية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، في الحفاظ على مُقدرات المؤسسة الليبية للاستثمار، وغيرها من مدخرات الشعب الليبي، ووضعها تحت رقابة دولية، واستغلالها في بناء الدولة وتطويرها.

وأشار ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، في رسالته، إلى انقطاع إمداد النفط، الذي يُشكّل المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، وتأثيره السلبي على أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا ووصولا إلى ليبيا، التي تحتاج لتكثيف الجهود لمكافحته.

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