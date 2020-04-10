الجيش الوطني يعلن اسقاط طائرتين مسيرتين فوق سماء ورشفانة وترهونة

أعلن الجيش الوطني الليبي قيام الدفاعات الجوية بإسقاط طائرتين مسيرتين فوق سماء منطقة ورشفانة ومدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس .

وأكدت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني في بيان مقتضب، أنه وبالتزامن مع اسقاط الطائرة التركية المسيرة في ترهونة، قامت منصات الدفاع الجوي في محاور العاصمة طرابلس بإسقاط طائرة تركية مسيرة حاولت قصف تمركزات الجيش الوطني في منطقة ورشفانة بالعزيزية.

وكان الاعلام الحربي أكد أن منصات الدفاع الجوي رصدت طائرة تركية مسيرة كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة وقامت بإسقاطها .

وبحسب مراقبون فقد كثف طيران قوات الوفاق في الآونة الأخيرة من غاراته على مدينة ترهونة وبني وليد بهدف عرقلة الامدادات للجيش الوطني والضغط عليه لعرقلة تقدمه في محاور العاصمة طرابلس.

فيما يتهم الجيش الوطني والسكان المحليين قيام الطيران المسير بإستهداف مواقع مدنية وإمدادات طبية و غذائية.

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