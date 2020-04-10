مركز مكافحة الامراض يعلن نتيجة 15 حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 15 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز في البيان الذي حمل الرقم 33 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم يوم الخميس عدد 15 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت نتائج تحليل العينات سالبة وخلوها تماما من فيروس كورونا المستجد.

ولم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز.

وكان عدد حالات الاصابة في ليبيا قد أرتفع يوم الخميس إلى 24 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 8 حالات وتوفيت حالة واحدة.

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