أبو سبيحة لـ”صنع الله”: اترك الكورونا لأهلها.. ودع الجنوب الليبي في شأنه

استنكر رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، عقد رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، اجتماع مع عمداء بلديات بالجنوب الليبي، دون أن يتحرك بمسؤولياته تجاه رفع المعاناة عن أهل تلك المناطق.

وعبر أبو سبيحة في بيان له أمس الجمعة عن تفاجئه بعقد صنع الله الاجتماع للبحث عن حلول ناجعة لإنهاء مشكلة الوقود بالجنوب، وناقش تقديم مساعدات لتجهيزات مجابهة كورونا.

ودعا رئيس المجلس “صنع الله إلى أن يترك كورونا لأهلها، وأن يدعها وشأنها مع أهل الجنوب”، قائلا: “إن الله أرحم من أن يجمع عليهم بحكومات فاسدة، ومصرف مركزي يتلذذ بعذاباهم، ورئيس مؤسسة نفط يشاهدهم وهم يقاسون العذابات من أجل الحصول على خزان وقود لسيارة، بثلاثة أضعاف سعره الرسمي فى المحطات العامة، أو بعشرين ضعفا فى المحطات الموازية”.

وطالب أبو سبيحة رئيس مؤسسة النفط بـ”القيام بواجبه نحوهم، بما فرضه عليه القانون، وبما يمليه عليه ضميره من أداء واجباته بكل همة، ونشاط، وحسن نية، تحقيقا للمصلحة العامة، ومصلحة المواطن، التى من المفترض أن تدار عليها جميع أجهزة الدولة”.

جدير بالذكر أن السراج قرر تخصيص نصف مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا في جميع ليبيا، إلا أن المخصصات المالية منها للبلديات لم يتم صرفها بعد، فيما رفضت البلديات القابعة تحت سلطة مليشيات الوفاق استلام المبالغ التي اعتبرتها ضئيلة ولا تناسب حجم المسؤولية.

وتدور الاتهامات داخل جبهات “الوفاق” السياسية حول استيلاء مسؤولين بما تدعى وزارة الصحة بحكومة السراج، على الأموال المخصصة للمساعدات الموجهة إلى البلديات.

وفي الوقت نفسه، حرّض رئيس مكتب دعم السياسات العامة التابع للمجلس الرئاسي محمد إبراهيم الضراط، على قطع المساعدات المالية المخصصة لمواجهة كورونا عن البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية، ومن بينها الجنوب الليبي.

وقال عضو مجلس النواب المقاطع عن مصراتة “الضراط” في خطاب، اطلعت “ الساعة 24” على نسخة منه، في وقت سابق، إن بلديات المنطقة الشرقية والجنوبية وبعض من بلديات المنطقة الغربية، مواقع للمرتزقة القادمة لمساندة المجرم (المشير أركان حرب خليفة) حفتر في حربه على العاصمة طرابلس (أوصاف تحاول جماعة

الإخوان بها تشويه عملية تحرير طرابلس).

وأضاف الضراط: “ننصح ألا تصرف الميزانيات للمنطقة الشرقية والجنوبية وأيضا لبعض البلديات في المنطقة الغربية التي انحازت للمجرم (المشير أركان حرب خليفة) حفتر حتى تنجلي المعركة”.