وزعت اللجنة المكلفة بقرار المجلس التسييري لبلدية سرت، برئاسة عضو المجلس فرج عبد المجيد، ومسؤولى مكاتب صندوق الزكاة وأسر الشهداء والمفقودين بسرت، مساعدات إنسانية مخصصة للعائلات والأسر محدودي الدخول وأسر الشهداء بسرت.

وبحسب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ببلدية سرت، شملت المساعدات التى تم توزيعها سلعا غذائية وتموينية (زيت وطماطم وسكر وأرز ودقيق) وزعت على الأسر المستهدفة ، والبالغ عددها ما يزيد عن 610 أسرة، بمناسبة شهر رمضان، مبينا أن السلع تبرعت بها شركة محلية بسرت.

وأشار إلى أنه “سيتم توزيع مساعدات نقدية من مكتب صندوق الزكاة بسرت خلال الفترة القادمة”