اختتام الدورة التدريبية الأولى لفرق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة ببنغازي

بنغازي 11 أبريل 2020 (وال) _ اختتم بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي، الدورة التدريبية الأولى لفرق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة.

و قال عضو الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة بإدارة الخدمات الصحية بنغازي علي منصور العمامي، إن هذه الغرفة لديها خطة متكاملة لمواجهة جائحة كورونا، حيث بدأت الغرفة في جهيز وتدريب الفرق إستعدادآ للقيام بمهامهم المحددة في الخطة وموضوع الاستجابة هو موضوع رصد وتقصي، والفرق جاهزة.

وتابع العمامي (لوال)، لدينا شبكة من الترصد على مستوى بنغازي وهناك فريق تم تدريبه في الأكاديمية العربية الإفريقية وتسميته (الفريق الطائر) للتحرك في الوقت المناسب لأي طارئ موجود، ويتكون هذا الفريق من (أطباء وممرضين وراصدين وتفتيش صحي ومكافحة العدوى)، ويستمر برنامج التدريب بتجهيز بقية الفرق الأخرى ,ونحن إكتشفنا بأن بعض الأشخاص لديها رغبة والإستعداد والطموح في التدريب وأن تكون بقدر من الكفاءة والمهنية في أداء دورها.

وأكد العمامي على إن هناك فرق أخرى ستبدأ يوم الأحد القادم على نفس النسق والنهج تحت شعارنا (معآ ضد كورونا تحكم سيطرة أمان)، لتحقيق الفرق والجاهيزية التي من ضمنها تم دعمهم ببرنامج التدريب.

وفي ذات السياق، ذكر المدرب دولي بالأكاديمية العربية الإفريقية الدكتور ناصر محمد الهدار، إن بالتعاون مع المسؤولية المجتمعية بين الأكاديمية العربية الإفريقية لدراسات وإدارة الخدمات الصحية بنغازي تم إلتحام الدورة التدريبية التي لها علاقة بصناعة الفرق الطائرة للخدمات الصحية وذه الفرق عبارة عن مجموعة من الأطباء والممرضين والإداريين والمتخصصين في مكافحة العدوى والتثقيف الصحي والصحة العامة وفنين مختبرات طبية.

واكمل هذا الفريق من مهامه إمتصاص الأزمة وإحتواء الأزمة، وينطلق عبر برامج علمية مدروسة وكيفية التعامل مع جائحة الكورونا وكيفية التعامل مع المصابين وكيفية التعامل مع المشتبه في مصيبتهم, وتحدثنا في أول يوم في الجانب التدريبي على إدارة الأزمة وعن المشاكل الصحية المرافقة لهذا الفايروس.

وأشار الهدار إلى أن الجانب التاني في الدورة كان مهم جدآ وهو كيفية إرتداء الملابس الواقية وخلعها دون حدوث عدوى للمحافظة على الأطقم الطبية والطبية المساعدة، والمرافقة لهذه الفرق الطائرة حتى تؤدي دورها بشكل ممتاز وبشكل علمي متقن حتى نقلل نسبة العدوى وهكذا نقوم بالقضاء على هذه الجائحة بأقرب فرصة ممكنة باذن الله.

وناشد الهدار كل المواطنين وبشكل دائم أن يتخدوا التعليمات والإرشادات الصحية التي تقوم بها الجهات المسؤولة من ناحية الحظر والتعامل والنظافة الشخصية، بأن يأخدوها بمحمل الجد حتى لا يكون هناك إنتشار وبمعني البسيط (الإستهتار يساوي الإنتشار). (وال _ بنغازي) خ م / ه ع

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