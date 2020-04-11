اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا الجبل الأخضر تعقد أولى اجتماعاتها

عقدت اللجنة الاستشارية الطبية داخل النطاق الجغرافي والإداري لبلديات الجبل الأخضر برئاسة مدير عام مستشفى الثورة بمدينة البيضاء، أولى اجتماعاتها، بمقر المستشفى.

ووضع الاجتماع الأول للجنة، آلية العمل المشترك، تمثلت فيعدة نقاط لمكافحة فيروس كورونا.

وتضمنت آلية العمل، تشكيل فرق للرصد والتقصي والكشف والمتابعة بشكل فوري لأي حالات يمكن احتمالية إصابتها بوباء كورونا، والعمل على التدريب والتأهيل ومكافحة العدوى، والإعلام والتوعية والتثقيف، وإدارة الموارد البشرية، والإمداد والتجهيز.

وأعلن رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، عن بدء التجهيز للفرق الطبية العامله بمراكز الرصد والعزل الصحي، لإستقبال أي حالات اشتباه أو إصابة محتملة، على أن تتم تهيئة الظروف للعمل علي مدار 24 ساعة، على أن تكون مدربة وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة.

وتم تكليف الدكتور فتحي الجياش، ناطقا رسميا للجنة، فضلا عن كونه نائب رئيس اللجنة، وذلك في نقل الأخبار عبر كافة الوسائل الإعلامية، للحد من الإشاعات والتي من شأنها زعزعة وترويع المواطنين.

كما تم إنشاء صفحة رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تحت إسم “اللجنه الاستشارية الطبيه الجبل الأخضر”، للتواصل مع الجمهور واستقبال كافة الملاحظات والمقترحات والآراء بشكل عام، إضافة إلى تكليف إدارة الإعلام بمستشفي الثورة، بنقل ومتابعة كافة أخبار اللجنة أولاً بأول ووضع كافة المواطنين وإطلاعهم بكافة أعمال اللجنة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية