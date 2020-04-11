إغلاق مصنع “العبارة” لصناعة الكمامات لمزاولة عمله بدون ترخيص أو آي معايير طبية

بنغازي 11 أبريل 2020 (وال) _ قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أمس الجمعة، بإغلاق مصنع “العبارة” لصناعة الكمامات الطبية بمنطقة بوعطني ببنغازي.

هذا و يأتي ذلك بعد التأكد من عدم وجود آي معايير طبية في صناعتها، ناهيك عن عدم وجود إذن من جهاز الإختصاص بمزاولة المهنة.

وبحسب مكتب الإعلام بالجهاز فإن العمالة أيضاً بدون إجراءات رسمية أو صحية و يتخذون من قماش زي التمريض المعروف ” Gown ” قطع صغيرة لصنع الكمامات، هُربت بطريقة غير شرعية من جُمهورية مصر والمنطقة الغربية في ليبيا لصناعة الكمامات، وهو غير جائز لمثل هكذا صناعات.

وأشار المكتب إلى أنه تم إغلاق المصنع والقبض على صاحبه والعمالة بداخله وإحالتهم لجهات الإختصاص بعد جميع الإستدلالات. (وال _ بنغازي) م ك / ه ع

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