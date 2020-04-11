الهلال الأحمر بنغازي يقوم بتوزيع الإحتياجات الأساسية على سكان الحي الذي يسكن فيه المصاب بفايروس كورونا

بنغازي 11 أبريل 2020 (وال) _ قامت جمعية الهلال الأحمر الليبي بنغازي، بالذهاب إلى الحي الذي يسكن فيه المواطن المصاب بفايروس كورونا، بعد عزله، والتواصل مع سكان الشارع، وتوفير لهم الإحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والخبز و وضعها لهم أمام البيوت، لسلامتهم وسلامة المتطوعين، وذلك وفق المبادئ السبعة لجمعية الهلال الأحمر.

وتقدمت الجمعية بالشكر لكافة المواطنين لتعاونهم معهم، وإلى قسم النجدة بنغازي لتسهيل عملهم الإنساني.

الجدير بالذكر إنه بعد إلاعلان من قبل اللجنة الإستشارية لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة الليبية عن أول حالة كورونا بمدينة بنغازي، أخذت السلطات المحلية خطوات إحترازية لسلامة المواطنين بعزل الشارع الذي يسكن فيه المواطن ” المصاب “. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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