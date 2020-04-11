كتيبة سبل السلام تتبرع بجهازين للتنفس الصناعي إلى اللجنة الطبية لمكافحة فايروس كورونا بالكفرة

الكفرة 11 أبريل 2020 (وال) _ قامت كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، بالتبرع للجنة الرئيسية لمجابهة فايروس كورونا بالكفرة، بجهازين للتنفس الصناعي لأجل تركيبها بالمقر الذي خصص كغرفة عناية لإستقبال أي حالة تصاب بفايروس كورونا.

هذا وتمت عملية تسليم الجهازين بحضور مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية السيد إسماعيل العيضة، ورئيس اللجنة الرئيسية العقيد خالد حيار، ورئيس اللجنة الإستشارية الطبية الدكتور على عنكشي، مراقب الخدمات المالية بالكفرة السيد عبدالعزيز الرقبي.

و أشادت اللجنة بالموقف الوطني الذي قامت به كتيبة سبل السلام في هذا الظرف الصعب الذي يمر به العالم أجمع بسبب جائحة كورونا. (وال _ الكفرة) ف م / ه ع

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