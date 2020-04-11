عقوب: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. وإجراءات مكافحته مستمرة

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، أن نتائج فحص العينات التي أجريت لـ 182 من المخالطين، جميعها سلبية، ولم تسجل أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عقوب بقوله: أن الطواقم الطبية المختصة تتابع الوضع الصحي لعدد “4” حالات التي تأكد اصابتها، بفيروس كورونا في مركز العزل السريري الطبي داخل بمستشفي الهواري العام، وهما بحالة مستقرة و لم تظهر عليهم أي اعراض جانبية”.

وأضاف وزير الصحة في الحكومة الليبية: “لقد تابعت الطواقم الطبية من فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الحالة الصحية لــ 182 من المخالطين، و العينات كانت نتائجها سالبة وعدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة بينهن الحالة الصفرية، أي أننا لم نسجل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفايروس”.

وأشار عقوب، الوزارة تواصل اتصالاتها ولقاءاتها مع كافة الجهات الصحية والإنسانية الدولية لتعزيز مقومات الجهوزية والاستعداد لمواجهة تهديدات وباء كورونا مستقبلا و المتزامن مع الوضع الصحي العالمي، من خلال التحرك العاجل للجنة العليا و لوزارة الصحة لتلبية الاحتياجات الطارئة من أجهزة التنفس والعناية المركزة والادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومستلزمات الوقاية ومقومات الجهوزية، والاستعداد.

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