اخبار ليبيا الان

“الليبية للاستثمار” تبحث مع “الأمم المتحدة” إدارة أصولها فى ظل العقوبات الدولية

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار،إن رئيس مجلس إدارتها علي محمد، بحث  مع فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، إدارة الأصول التابعة للمؤسسة، وفقا ما يناسب العقوبات الدولية المفروضة.

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، فقد أكد رئيس مجلس الإدارة  خلال الاجتماع، على حسن إدارة الأصول والسيطرة عليها، ضمن إطار إلتزامها بنظام العقوبات وإشارة المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى الحكم الصادر في لندن، خلال شهر مارس الماضي الذي يقضى بشرعية تمثيل رئيس مجلس المؤسسة علي محمود في المملكة المتحدة.

من جهته أكد مسؤول العلاقات والإعلام بالمؤسسة لؤي القريو، أن الدعوى الذي نظر فيها القضاء البريطاني كان لها الأثر السلبي، على تعاملات المؤسسة الليبية للاستثمار مع البنوك والشركات ومؤسسات دولية أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك