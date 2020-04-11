الشركة العامة للكهرباء تعلن دخول محطة الخمس وتشغيلها بالوقود الخفيف

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، دخول الوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء الخمس الغازية، بعدما تم تشغيلها بالوقود الخفيف والوحدة البخارية الثانية بمحطة الخمس البخارية بعدما تم تشغيلها بالوقود الثقيل على الشبكة العامة.

وفي وقت سابق، ناشدت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء، كافة الخيرين في ليبيا ومنظمات المجتمع المدني وعمداء البلديات وكافة المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي، بالتدخل العاجل لفتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح حتى تستطيع الشركة تغذيته بالتيار الكهربائي.

وأشارت الإدارة التنفيذية، أنها تعمل على إعادة الكهرباء للمواطنين، نظرا لأهميتها في هذه الظروف التي تواجه فيها ليبيا وباء كورونا.

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