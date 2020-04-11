استمرار حملة التطهير والتعقيم داخل بلدية زليتن

أفادت بلدية زليتن، استمرار حملة التطهير والتعقيم التي يشرف عليها الفريق التطوعي التابع لمؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت البلدية، أن المواقع التي استهدفها الفريق، إذاعة زليتن المحلية وإذاعة زليتن التعليمية.

وأشارت بلدية زليتن، إلى أن مفوضية ومؤسسات المجتمع المدني من ضمن الفريق الوقائي التابع للجنة مكافحة جائحة كورونا، هي مشكّلة بقرار عميد البلدية رقم 7.

وأضافت البلدية، أن الفريق المختص، سيواصل حملة التعقيم اليوم السبت، ضمن الخطة المعدة.

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