طقس ليبيا: توقعات الأحوال الجوية والامطار والحرارة اليوم السبت

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تتواصل الأجواء اليوم السبت مائلة للاستقرار بأغلب جهات البلاد مع درجات حرارة يغلب عليها الاعتدال خلال ساعات النهار بمعظم الجهات عدا بغدامس والجنوب الغربي حيث الأجواء ساخنة.

وحسب التوقعات قد تتهيئ الفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار بدواخل الشمال الغربي مع كميات بين الخفيفة والمتوسطة اجمالاً.



والخلايا الرعدية غير متوقعة لعدم توفر طاقة الحمل الحراري، ويتوقع أفضل كمية للأمطار على مناطق شرق الجبل الغربي وبني وليد.

البحر مائل للاضطراب بأقصى الساحل الشرقي حيث يصل ارتفاع الموج لـ 1.25 متر… وبين هادئ وقليل الاضطراب ببقية السواحل مع موج يتراوح من 0.25 إلى 0.75 م.

درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله:

المنطقة الغربية مابين 14°- 25° درجة

المناطق الوسط والجنوب مابين 22°- 35° درجة

المنطقة الشرقية والجبل الاخضر مابين 17°- 20° درجة. والله أعلم ..

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