صحة الوفاق تعلن استئناف العمل بمستشفى الخضراء

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استئناف العمل بمستشفى الخضراء بالعاصمة طرابلس بعد تعليقه الخميس جراء القصف.

ودعت الوزارة في بيان لها جميع العاملين في المستشفى للعودة إلى ممارسة أعمالهم مذكرة بقرار مجلس الأمن الذي نص على أن الهجمات الموجهة عمدا ضد المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى وكذلك الهجمات الموجهة عمدا ضد كل حامل للشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي من المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد تشكل جرائم حرب في حكم القانون الدولي.