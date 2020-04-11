“بن غربية”: لم نخسر شبراً في محور الوشكة والجميع عرف قوة ضرباتنا على ترهونة “المارقة”

نفى الطاهر بن غربية القائد الميداني في ما يسمى بـ “عملية بركان الغضب” أن تكون قوات الجيش الليبي سيطرت على شبر واحد من أماكن تمركزاتهم في محور الوشكة شرق مصراتة، زاعما أن المعلومات التي وصلته من مستشفى ابن سينا في سرت تفيد بوصول أكثر من 36 قتيلا أغلبهم من “مرتزقة الجنجويد”.

وادعى “بن غربية” في مداخلة هاتفية مع قناة التناصح “الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني”، أن الجميع عرف أمس الجمعة حجم قوة الضربات التي وجهت إلى مدينة ترهونة “المارقة”، مثلما عرفوا أيضا دقة ضرباتهم على خطوط الإمداد في بني وليد، والمعسكرات والذخائر ومنظومات الدفاع الجوي التي تقوم بتركيبها “الفاغنر الروسية”، متجاهلا أن الطائرة التركية المسيرة التي حاولت أمس قصف ترهونة جرى إسقاطها بوسائط الدفاع الجوي للجيش، كما أن معظم ضرباتهم في ضواحي بني وليد كانت تستهدف شاحنات نقل البضائع الخاصة بالمواطنين وصهاريج الوقود.

ووصف “بن غربية” أوضاع قواتهم في جميع محاور القتال بطرابلس وشرق مصراتة، بأنها تحت السيطرة، وأنهم استهدفوا الآليات وتمركزات الجيش في محور صلاح الدين، مشيراً إلى أن ما يسمى كتيبة أربيل، وكتيبة الفرسان بلواء المحجوب المصراتي تمكنتا من استهداف عربات جراد كانت تقوم بقصف مدينة طرابلس، على حد زعمه.