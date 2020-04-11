الهيئة الطرابلسية تطالب السراج بتوجيه تهمة القتل للمتسببين في قطع المياه عن العاصمة

عبرت الهيئة الطرابلسية عن استنكارها للعمل الذي وصفته بالإجرامي واللا إنساني الذي ارتكبه مجموعة من المجرمين في منطقة الشويرف بقطعهم لخط المياه الذي يغدي العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية .

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن هذا العمل الإجرامي يأتي في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها العاصمة مع انتشار جائحة كورونا.

وأضافت، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع المياه بهذه الطريقة، حيث تكرر لأكثر من مرة ومن نفس المنطقة الشويرف.

وطالبت الهيئة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج باتخاد الإجراءات الرادعة والقوية الكفيلة بمعاقبة هؤلاء المجرمين عن تهمة حرمان أكثر من نصف الشعب الليبي من المياه.

كما طالبت بتوجيه تمهمة القتل المتعمد للمجرمين بسبب المساعدة في العمل على انتشار وباء كورونا الذي قد يودي بحياة الكثير ممن حرموا من المياه نتيجة هذا القطع المتعمد.