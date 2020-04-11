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ليبيا تُرحّل 100 مهاجر بعد ضبطهم في البيضاء

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبط مركز شرطة الحمامة الجنوبية بالتعاون مع جهاز مكافحة الجريمة البيضاء 100 مهاجر غير قانوني جنوبي المدينة.

وبحسب منشور للمكتب الإعلامي التابع لمديرية أمن الجبل الأخضر فإن عملية الضبط جاءت نتيجة عمل امتد لأيام أقيمت خلالها بوابات استيقاف على الطريق الصحراوي جنوب البيضاء، مشيرا إلى أنه تم استيفاء إجراءات المهاجرين وترحيلهم إلى بلدانهم.

ومن جهته أوضح مدير أمن الجبل الأخضر العميد خالد البسطة أنه سبق أن تم ترحيل 120 مهاجرا خلال الأيام الماضية كانوا قد دخلوا الأراضي الليبية عبر الصحراء وطرق التهريب.

وتزداد المخاوف من تسلل المهاجرين عبر الحدود الليبية في ظل تفشي وباء كورونا حول العالم والمساعي المحلية لاحتواءه تفاديا لتفاقم الأوضاع وخروجها عن سيطرة الأطقم الطبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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