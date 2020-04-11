الأرصاد: طقس مستقر على أغلب المناطق واحتمال سقوط أمطار في الشمال الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي، على أن تسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا في الأيام المقبلة لا سيما في مناطق غرب وجنوب ليبيا.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر صباح اليوم على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الغربي. والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الساحلية، تتحول تدريحيا بعد غد الإثنين إلى جنوبية شرقية.

أما درجات الحرارة فتتراوح بين 21 و25 درجة وتسجل ارتفاعا في اليومين المقبلين.

الخليح – سهل بنغازي – حتى امساعد – الواحات – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الحبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما الحرارة فتتراوح بين 17 و25 درجة.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها ببن الخفيفة والمعتدلة، تنشط على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وتكون شمالية شرقية على غدامس.

والحرارة بين 30 و36 درجة ولا تتجاوز 26 درجة على هون، اليوم، وتسجل ارتفاعا في اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الكفرة – السريرة – تازربو

السماء صافية، مع احتمال ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة. والحرارة بين 24 و26 درجة، مع ارتفاعها تدريجيا في اليومين المقبلين.

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