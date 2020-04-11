بالصور.. “الهلال الأحمر” يوصل الإمدادات الغذائية لسكان شارع الحالة المصابة بفيروس كورونا في بنغازي

تقوم جمعية الهلال الأحمر الليبي بمدينة بنغازي، بشكل يومي بتوصيل الإمدادات الغذائية والمواد الأساسية لسكان الشارع الواقع بمنطقة السلماني، والذي يقطنه الحالة المصابة بفيروس كورونا، حيث تم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي الإجباري على سكانه.

كانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قد أعلنت عن أول حالة مصابة في بنغازي، وعلى الفور قامت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات الاحترازية بعزل شارع الحالة المصابة وتنفيذ الحجر الصحي المنزلي الإجباري، وذلك بناء على تعليمات مباشرة من عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وزير الداخلية المستشار، إبراهيم بوشناف.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الليبي في بنغازي، كانت قد أصدرت بيانا أمس الجمعة، أعلنت فيها أنها قدمت المساعدات اللازمة للمواطنين والعمل على تأمينهم طبيا وعذائية وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وتواصلت الجمعية مع السكان ووفرت لهم الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والخبز، ووضعها لهم أمام المنازل لسلامتهم وسلامة المتطوعين، والعمل على تطمأنتهم، وفق التدابير اللازمة من إجراءات الحماية للمتطوعين ولسكان الشارع والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الجميع.

ولفتت الجمعية، إلى أن هذه الخطوات جاءت عقب إلاعلان من قبل اللجنة الإستشارية لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة الليبية عن أول حالة كورونا بمدينة بنغازي أخذت السلطات المحلية خطوات احترازية لسلامة المواطنين بعزل الشارع الذي يسكن فيه المواطن الكريم ” المصاب “.

وشددت على أن هذا العمل يأتي وفق المبادئ السبعة لجمعية الهلال الأحمر وتقديم الخدمة للأكثر احتياجاً دون تمييز، مقدمة الشكر لكافة المواطنين لتعاونهم معها ولقسم النجدة بنغازي لتسهيل العمل الإنساني.





