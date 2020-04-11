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غرفة «عمليات الكرامة»: إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» إن قوات القيادة العامة «أسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين فوق منطقتي ترهونة وورشفانة».

وأوضح المركز أن إسقاط الطائرة فوق ترهونة تم في الحادية عشر و45 دقيقة مساء أمس الجمعة، قبل إسقاط الطائرة الأخرى فوق منطقة ورشفانة في السادسة و45 دقيقة، حسبما جاء على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، أكد  الخميس الماضي استهداف تمركز لقوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية، وكذلك «شاحنة تحمل معدات لوجستية وذخائر» لإمداد قوات القيادة العامة في بوابة وادي دينار قبل وصولها إلى ترهونة. 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اصبح سقوط عصافير تركيا امرا اعتياديا على محاور القتال ولا تساوى ثمنها الباهظ فتاثير اى دبابة اكبر منها بينما الطائرات المقاتلة للجيش الوطنى تدك غرف تسغيل هذه اللعبة على رؤوس الاتراك الذين ظنوا انهم فى حماية انظمة دفاع جوى وبالطبع لا تصلح امام مهارات نسور الجو يعربون كيفية الافلات من هذه المنظومات بمناوراتهم الذكية

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