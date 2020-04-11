غرفة «عمليات الكرامة»: إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين

قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» إن قوات القيادة العامة «أسقطت طائرتين مسيرتين تركيتين فوق منطقتي ترهونة وورشفانة».

وأوضح المركز أن إسقاط الطائرة فوق ترهونة تم في الحادية عشر و45 دقيقة مساء أمس الجمعة، قبل إسقاط الطائرة الأخرى فوق منطقة ورشفانة في السادسة و45 دقيقة، حسبما جاء على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وكان الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، أكد الخميس الماضي استهداف تمركز لقوات القيادة العامة في قاعدة الوطية الجوية، وكذلك «شاحنة تحمل معدات لوجستية وذخائر» لإمداد قوات القيادة العامة في بوابة وادي دينار قبل وصولها إلى ترهونة.

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