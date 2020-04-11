عبد الباسط غويلة: هناك لقاءات مشبوهة بين حفتر والسراج.. و”الوفاق” تقدم وجبات سيئة للمقاتلين

زعم عبدالباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية أن فائز السراج يبارك لمليشيات حفتر على قتلهم لشباب بنغازي، عندما أخرجوهم من القبور وأحرقوا جثثهم”، حسب زعمه.

وواصل زعمه بالقول في تسجيل مرئي، أن لدى ليبيا شهداء في بنغازي كانوا يحاربون الإرهاب”، مؤكدا أن هناك لقاءات مشبوهة بين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وفائز السراج.

وهاجم غويلة السراج قائلا: “إن أداء السراج ضعيف، إضافة إلى عقده لقاءات مشبوهة مع حفتر في أبو ظبي، كشفها بعض الناس” ، حسبما قال.

وأكمل ادعائه قائلا: “حفتر جاء إلى طرابلس، وكان السراج على علم بهذا الأمر، وأبلغه جماعة غريان بأن حفتر يتحرك نحو العاصمة، لكنه لم يحرك شيئا، والآن يبارك لجماعة حفتر انتصاراتهم، واعتبر شبابنا إرهابيين”.

واتهم السراج بالأداء الضعيف في كل الأزمات؛ منها أزمة كورونا، ومع الشباب في الجبهات، حيث يقدم لهم وجبات سيئة، حسبما ألمح.

كما اتهمه أيضا بعدم الاهتمام باحتياجات الشباب في الجبهات بالسلاح والذخيرة وغيرها من المستلزمات العسكرية، قائلا: “هوى السراج ومستشاريه حفتوري”.

واختتم موجها حديثه للسراج: “تكلم عن شبابنا المسجونين لدى الردع، تتحدث فقط عن مشاكلك أنت والكبير، فلا تشغل الليبيين بهذه المسائل وحل مشاكلك لوحدك، ووفر السيولة والمال والحياة الرغيدة للشعب الليبي، للأسف أنت لست أهلا لأن تكون في هذا المكان”.