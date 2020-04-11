ارتفاع عدد مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 150 شخص

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن تركيا أرسلت 150 عنصرا من مرتزقة أردوغان للقتال في ليبيا ليرتفع بذلك عدد مرتزقة أردوغان المقاتلين في ليبيا إلى 5050 عنصر.

وقال عبد الرحمن في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن دفعة جديدة مؤلفة من 150 عنصر على الأقل من فصيل “السلطان مراد”، انطلقت خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، من مركز مدينة عفرين وتوجهت بواسطة حافلات نقل تركية إلى الحدود، كما انطلقت مجموعات أخرى تضم العشرات من مدينتي جرابلس والباب إلى نقطة التجمع في منطقة حوار كلس. حيث وصل نحو 300 عنصر من فصائل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام إلى ليبيا يوم أمس الجمعة.

وأضاف عبد الرحمن أن عدد عناصر مرتزقة أردوغان الذين وصلوا إلى ليبيا بلغ نحو 5050 مرتزق، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجند.

وأشار عبد الرحمن إلى أن استمرار إرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا يأتي في ظل الخسائر البشرية الكبيرة في صفوفهم جراء المعارك مع قوات الجيش بمحاور متفرقة من الأراضي الليبية.

وأوضح أن المرصد السوري وثق مقتل 17 مقاتلاً خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 182 مقاتل.

ولفت عبد الرحمن أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، موضحا أن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.