مستشفى الخضراء يُعاود العمل بعد إغلاقه بسبب “القصف”

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استئناف العمل بمستشفى الخضراء بطرابلس بعد تعليقه يوم الخميس الماضي بسبب سقوط قذائف مدفعية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها بالخصوص أن استئناف العمل يأتي بسبب الأزمة التي عصفت بالأنظمة الصحية في العالم على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد وتسجيل إصابات بمرض كوفيد 19 في ليبيا .

وأعربت وزارة الصحة عن فخرها واعتزازها بكوادرها البشرية التي تعمل دونما انقطاع في ظل الوضع الراهن .

يشار إلى أن قصف مستشفى الخضراء قد لاقى استنكار واستهجان العديد من الجهات، التي أدانت استهداف المرافق الحيوية في العاصمة وتعريض كوادرها للخطر.

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