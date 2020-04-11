بالصور.. افتتاح مركز للرعاية الصحية في وادي البوانيس

افتتح المجلس البلدي بوادي البوانيس اليوم السبت مركز الرعاية الصحية سنمو في البلدية، بعد إجراء عمليات صيانة له، تزامنا مع الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأ العاملون في المركز استقبال المترددين والمرضى وإجراء الفحوص اللازمة لهم، فور انتهاء أعمال الافتتاح.

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وشارك في عمليات الصيانة، كل من الحرس البلدي وهيئة السلامة الوطنية ووحدة المياه والصرف الصحي بالببلدية، حسبما أكد مكتب الإعلام والعلاقات العامة بالبلدية.

وحتى الآن، أصيب 24 شخصا بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بينما تتخذ إجراءات وقائية في جميع المناطق لمنع زيادة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص في العالم.

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