ابوسبيحة للكبير: احتفظ بجميلك علينا وقم بواجبك

دعا رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان على ابوسبيحة محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير للقيام بواجبه تجاه الجنوب.

وقال أبوسبيحة في رسالة نشرها عبر صفحته بموقع “فيسبوك” موجهة لصنع الله “استبشرنا خيرا باجتماعكم مع بعض عمداء بلديات الجنوب متأملين أن يكون فاتحة خير للبحث عن حلول ناجعة لإنهاء مشكلة الوقود بالجنوب لكن تفاجأنا أن موضوع الاجتماع يتعلق بتقديم المساعدة لتجهيزات مجابهة كورونا” وأضاف “اسمح لي أن أقول لك اترك كورونا لاهلها ودعها وشأنها مع أهل الجنوب فان الله ارحم من أن يجمع علينا حكومات فاسدة ومصرف مركزي يتلذذ بعذاباتنا ورئيس مؤسسة نفط يتفرج علينا ونحن نقاسي العذابات من اجل الحصول على خزان وقود لسيارة أحدنا بسعر 3.3 اكثر من ثلاثة أضعاف سعره الرسمي في المحطات العامة أو بعشرين ضعف في المحطات الموازية”.

وزاد أبوسبيحة موجها حديثه لصنع الله “احتفظ بجميلك علينا ونطالبك وبإلحاح بالقيام بواجبك نحونا بما فرضه عليك القانون وبما يمليه عليك ضميرك من أداء واجباتك بكل همة ونشاط وحسن نية تحقيقا للمصلحة العامة ومصلحة المواطن التي من المفترض أن تدار عليها جميع أجهزة الدولة”.

وختم بالقول “برسالتي هذه نضعكم أمام مسؤولياتكم الدينية والقانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه فئة من الشعب ضعيفة ليس أمامها إلا اللجوء إلى خالقها لتشكوا إليه كل من ظلمها أو انتقص من حقوقها وعند الله تجتمع الخصوم”.